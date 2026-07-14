Юрист Хаминский: перевод с карты на карту может быть опасен для обеих сторон

Россиян предупредили о рисках при переводах с карты на карту Юрист Хаминский: перевод с карты на карту может быть опасен для обеих сторон

Москва14 июл Вести.О рисках оплаты на личную банковскую карту продавца, которыми могут заинтересоваться контролирующие органы, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, платежи не означают, что нарушен закон. Просто плательщику необходимо подтвердить законную цель переводов.

Если выяснится, что получатель денежных средств был связан с экстремистской или террористической деятельностью, такой перевод может вызвать интерес правоохранительных органов предупредил Хаминский

Отдельные риски возникают в трудовых отношениях и в предпринимательском деятельности. Поэтому юрист советует полученный доход оформлять в соответствии с требованиями законодательства. А при переводе знакомым сохранять чеки, переписку для банка или налоговой.