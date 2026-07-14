Москва14 июлВести.О рисках оплаты на личную банковскую карту продавца, которыми могут заинтересоваться контролирующие органы, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, платежи не означают, что нарушен закон. Просто плательщику необходимо подтвердить законную цель переводов.
Если выяснится, что получатель денежных средств был связан с экстремистской или террористической деятельностью, такой перевод может вызвать интерес правоохранительных органовпредупредил Хаминский
Отдельные риски возникают в трудовых отношениях и в предпринимательском деятельности. Поэтому юрист советует полученный доход оформлять в соответствии с требованиями законодательства. А при переводе знакомым сохранять чеки, переписку для банка или налоговой.