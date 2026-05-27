Москва27 маяВести.Покупка иностранной валюты с рук незаконна и может привести к штрафу и даже к уголовной ответственности, сообщил ТАСС управляющий член ассоциации юристов России Андрей Шарков.
Покупка валюты у частного лица - это незаконная операция. За нее предусмотрен штраф от 20 до 40 % от суммы незаконной валютной операции, изъятие денеграссказал эксперт
Он подчеркнул, что купля-продажа валюты должна совершаться только через банки. По словам Шаркова, уголовная ответственность наступает при покупке с рук фальшивых купюр и попыткой ими расплатиться.