ФСБ: в Тамбовской области задержали 5 человек по делу о производстве наркотиков

Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, причастных к производству наркотиков ФСБ: в Тамбовской области задержали 5 человек по делу о производстве наркотиков

Москва17 апр Вести.Сотрудники ФСБ задержали в Тамбовской области пятерых человек, причастных к производству наркотиков. Изъято около 100 кг мефедрона, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Злоумышленники организовали в Гавриловском муниципальном округе в принадлежащем одному из них производственном помещении нарколабораторию. В ходе обысков сотрудниками спецслужб изъяты химическое оборудование, реагенты и вещество, содержащее в своем составе мефедрон весом более 97 кг, а также различные прекурсоры.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство наркотических средств". Сейчас сотрудниками российских спецслужб проводится необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

7 апреля российские силовики в Ярославской области задержали двоих наркодельцов из Подмосковья и Дагестана и изъяли у них более 8,5 кг мефедрона.