В Астрахани раскрыли крупный канал сбыта наркотиков

Москва18 мая Вести.Крупный межрегиональный канал поставок наркотиков пресекли сотрудники УФСБ России по Астраханской области, сообщает ТАСС. Все подозреваемые арестованы.

УФСБ России по Астраханской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, жителя Ставрополя 2001 года рождения и гражданина одной из стран Центральной Азии 2000 года рождения сообщает агентство со ссылкой на источник в ведомстве

В ходе следствия установлено, что подозреваемые приехали в Астрахань для организации сбыта синтетических наркотических средств. Для хранения товара они арендовали квартиру в Ленинском районе города, где в ходе обыска был обнаружен и изъят мефедрон массой более 500 граммов.

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Подозреваемые дали признательные показания, и их заключили под стражу. Расследование дела продолжается.