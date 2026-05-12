Москва12 мая Вести.В России осознают опасность всеобщего свободного владения оружием, заявил ИС "Вести" политолог Сергей Карнаухов.

Мы неоднократно видели, к чему приводит свободное владение огнестрельным оружием в США, и изначально наша вся уголовная политика стоит на том, что невозможно в РФ осуществление всеобщего разрешения на пользование огнестрельным оружием сказал он

Ранее в Москве суд признал запрещенными к распространению сведения о продаже боевого и охотничьего оружия онлайн с доставкой.

На днях в Ивановской области прокуратура потребовала заблокировать интернет-страницы, содержащие информацию о незаконной продаже огнестрельного оружия.