Москва31 мая Вести.Механизм "гаражной амнистии" в России доказал свою эффективность. Об этом рассказал ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Так он прокомментировал принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, который продлевает "гаражную амнистию", действующую с 2021 года, на пять лет - до сентября 2031 года.

По его словам, за четыре полных года более 750 тысяч граждан смогли официально оформить свои объекты. Многие из построек, возведенные еще в советские времена, не имели юридического статуса, что мешало владельцам свободно распоряжаться ими – продавать, дарить или передавать наследникам. Чтобы исправить эту ситуацию, в 2021 году и был принят закон, который, по аналогии с "дачной амнистией", значительно упростил процесс оформления в собственность гаражей и земли под ними.

Поскольку не все желающие успели воспользоваться этой возможностью, было принято решение продлить срок действия закона.

Механизм вполне работающий, понятный и людям, и власти для того, чтобы организовать соответствующую работу. Анализируя прошедшие уже полные четыре года, мы точно понимаем, что у нас появилось в государственном реестре недвижимости более 750 тысяч новых объектов. Из них 250 – это гаражи, и более 500 тысяч – это земельные участки под ними заявил Бессарабов

По оценкам депутатов, воспользоваться правом упрощенного порядка оформления гаражей смогут до 2,5 миллиона человек в течение пяти лет. Под амнистию попадают гаражи, построенные до 2005 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что решение о продлении амнистии станет важным для россиян.