Москва12 апр Вести.В апреле вступил в силу закон, направленный на дополнительную защиту многодетных семей. Судебные приставы теперь не смогут изъять за долги земельные участки, которые были предоставлены бесплатно в качестве меры господдержки. Запрет распространяется и на долю в праве собственности на землю. Неприкосновенным становится и личный автомобиль, но только в том случае, если эта машина единственная в семье.

Новый закон – прямая защита имущества многодетных семей в случае возникновения долгов, заявил ИС "Вести" депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев.

Это очень важная мера, которая позволит всем многим нашим гражданам действительно сберечь то имущество, которое для них очень важно, в том числе для многодетных семей. Мы считаем, что это дополнительный шаг вперед, в том числе и в целом в поддержку демографии сегодня в стране рассказал Сысоев

Как следует из пояснительной записки, реализация этой нормы позволит сохранить необходимые материальные условия жизни многодетных, а также повысить уровень социально-правовой поддержки таких семей.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы направили в правительство РФ законопроект, в котором предлагается закрепить для многодетных семей не только обеспечение земельных участков, но и необходимой инфраструктурой и подъездными путями.