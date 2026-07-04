Сенатор Кутепов рассказал, что будет с заброшенными объектами недвижимости Сенатор Кутепов: заброшенные объекты нужно как можно быстрее вовлекать в оборот

Москва4 июл Вести.Заброшенные объекты портят внешний вид городов, снижают туристическую привлекательность и создают угрозу безопасности, поэтому их необходимо как можно быстрее вовлекать в оборот. Такое мнение ИС "Вести" выразил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Это объекты, которые находятся у ведомств, как правило, с ними очень тяжело расставаться людям, которые к ним привыкли. Но с точки зрения эксплуатации, вовлечения в оборот, нам нужно их вовлекать. Это внешний вид наших городов. Это туристическая привлекательность и вообще это безопасность, когда стоят заброшенные дома, какой бы они ни были принадлежности, ни у кого не вызывает никакого восторга. Поэтому нам бы хотелось как можно быстрее вовлечь эти объекты в оборот рассказал Кутепов

Он объяснил, в чем заключаются сложности с решением вопроса с заброшенными объектами недвижимости.

Есть определенные сложности. Как я говорю сейчас, на последних 19% [заброшенных объектов], которые мы реализуем, они касаются границ, высотности. Возможно, они находятся в том состоянии, когда их легче утилизировать, а потом реализовать. На некоторые объекты мы не находим покупателей, поскольку они с завышенной ценой, завышенной кадастровой стоимостью. Здесь нужно работать, нужно откорректировать ее, нужно быстрее принимать решение по реализации. 44-й закон (закон № 44-ФЗ "О контрактной системе", регулирующий все закупки за счет бюджетных средств – прим. ред.) – не исключено, что нужно будет его либо приостановить, либо дать какой-то временной лаг для реализации этих объектов заявил Кутепов

Ранее в Государственной думе выступили с предложением передавать заброшенные дома в селах гражданам. Получившие недвижимость в собственность будут обязаны восстановить постройку.