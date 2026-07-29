Москва29 июл Вести.Покупатели квартир в новостройках нередко сталкиваются с расходами, возникающими по недобросовестности застройщиков. Защитить новоселов от подобных потерь сможет законодательный контроль. Такое мнение высказал ИС "Вести" руководитель Комиссии по общественному контролю Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Илья Пономарев.

Эффективным решением может стать ужесточение требований к компаниям-застройщикам, подчеркнул он.

Я бы императивное нормирование вполне себе вернул… И, может быть, все-таки повысить требования к контролю по системе допуска на рынок. На рынке будут находиться только профессионалы... Страхование - это хорошая абсолютно история. Единственное, я считаю, что именно основой этого страхования могли бы вполне стать коммунальные фонды саморегулируемых организаций, в которых [есть] достаточно консолидированные существенные средства предложил Пономарев

Ранее депутат Госдумы Евгений Попов раскритиковал предложение законодательно запретить видеосъемку жилых помещений перед приемкой, а также высказался за введение ответственности за подобный запрет.

Предложение новостроек в старой Москве за год сократилось на 15%.