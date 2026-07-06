Москва6 июл Вести.На муниципальном уровне не хватает финансирования и компетенций для проведения ремонта дорог. Выходом из ситуации может стать назначение организации, ответственной за всю дорожную сеть. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель Комиссии по общественному контролю Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Илья Пономарев.

Многочисленные жалобы в прокуратуру приводят к тому, что мэрия получает предписания на ремонт дорог. В бюджете города от этого "денег не прибавляется". Эффективным решением выглядит централизация управления дорожной сетью, отметил он.

Вся улично-дорожная сеть должна находиться в одном каком-то централизованном управлении и с хорошей, с хорошими системами мониторинга. Это позволяет формировать программу ремонтов текущих. Во всяком случае, в этом году более, может быть, содержательно. Может, где-то дороги по плану должны быть отремонтированы, они более-менее ничего еще пока, то есть как бы, что называется, можно на более пострадавшее перенести активность. Это на самом деле мне это очень нравится история, что за все дороги отвечает одно ведомство. Пусть у него будет региональные подразделения, пусть будет муниципальные отделы. И все это в одних руках, это наиболее логично сказал Пономарев



Он также подчеркнул, что самодельное дорожное покрытие может создать угрозу безопасности движения. За кустарный ремонт правоохранители могут наложить штраф.