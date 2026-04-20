Москва20 апр Вести.Строительство платных участков автомобильных дорог в России возможно только при наличии бесплатных дублеров. Об этом заявил официальный представитель Минтранса РФ Николай Шестаков. Его слова приводит ТАСС.

По сообщениям ряда СМИ, Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов направила в правительство предложение, согласно которому в будущем в России предлагается строить платные дороги без альтернативных бесплатных маршрутов, а также перевести имеющиеся бесплатные трассы в платный режим.

Согласно действующему законодательству, строительство платных участков автодорог возможно исключительно при наличии альтернативных бесплатных дублеров для автомобилистов прокомментировал информацию Шестаков

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что наличие большого количества хаотичной разметки на дорогах свидетельствует о том, что следует провести масштабную плановую программу ревизии дорог в России.