Москва6 мая Вести.Смягчение требований к строительству платных трасс может послужить мощным импульсом для развития экономики регионов. Об этом заявила ИС "Вести" член Общественного совета Министерства транспорта РФ, профессор Факультета регионального и городского развития НИУ "Высшая школа экономики", доктор экономических наук Татьяна Кулакова.

Правительство РФ планирует разрешить строительство платных дорог, даже если рядом не будет бесплатного дублера. Предполагается, что мера сможет расширить дорожную сеть в регионе.

Для регионов это означало бы рост транспортной доступности и связанности. А в регионах бы появились дополнительные дороги, которые могли бы использовать как население, так и перевозчики. И это бы привело к мультипликативному эффекту. Это бы дало толчок к развитию промышленности и торговле сказала Кулакова

При этом инвесторы не смогут устанавливать тарифы самостоятельно.

Все правила, которым должны следовать инвесторы, они у нас прописаны в федеральном законе. Например, у нас есть Федеральная антимонопольная служба, которая следит за тем, чтобы цены и тарифы, которые утверждаются для автомобильных дорог, не росли больше предельных тарифов, устанавливаемые правительством Российской Федерации. Причем этот тариф не сам инвестор формирует, а он утверждается. У нас появляется Росавтодор, который следит и учитывает вот эти все условия, в которых формируются дороги. У нас есть Министерство транспорта, которое тоже отвечает за то, чтобы все правила выполнялись, и так далее пояснила Кулакова

Она также обратила внимание на пропускную способность трасс летом.

У дороги есть ограничение пропускной способности. Летом большой спрос, и мы еще делаем более низкий тариф. И мы вместо того, чтобы ехать на море, мы просто встанем в затор. Неплохо было бы свой маршрут построить, изучить, по каким дорогам мы будем ехать и посмотреть, какие акции предлагают нам операторы платных дорог. И мы выясним, например, что с понедельника по четверг тариф ниже, чем в выходные, ночью тариф ниже. Еще лучше купить транспондер. Тогда мы с вами сразу же снизим тариф на 20% уточнила Кулакова

Ранее полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал о задачах по развитию Северного морского пути.