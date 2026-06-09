Кузнецова призвала сделать для многодетных льготы на платных дорогах Кузнецова: проезд по платным дорогам для многодетных должен быть бесплатным

Москва9 июн Вести.Решается вопрос о введении льгот многодетным семьям, которые передвигаются по платным автодорогам. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" сообщила председатель комиссии генсовета партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Она отметила, что эта тема в настоящий момент обсуждается с ГИБДД, Росавтодором, министерством транспорта России и министерством торговли.

Оказалось, что нет ни в одном из ведомств, даже в ФНС, учета автомобилей, которые есть в многодетных семьях… Поэтому, когда мы говорим о многодетной семье, она должна быть вписана во все параметры. А из-за этого Росавтодор не может рассчитать, сколько будет выпадающих доходов, если мы, например, решим еще один важный вопрос, - льготный или бесплатный проезд для многодетной семьи по платным автодорогам сказала Анна Кузнецова

Она отметила, что сейчас в этом вопросе есть "технические формальности", но скоро он будет решен.