Москва9 июн Вести.В России существует проблема изображения многодетных семей, образы, создаваемые в кино и рекламе, неправдивы. Такое мнение в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" выразила председатель комиссии генсовета партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Она обратила внимание, что в стране нет позитивного образа многодетной семьи, что нивелирует по мерам поддержки для многодетных.

Сегодня есть проблема в трансляции ценности многодетности вообще вовне. К сожалению, я вот сейчас не вспомню фильма, который был бы сделан за последний период времени, хотя на кинематограф у нас тратится сотни миллиардов… И образ многодетности, многодетной семьи, я не вспомню, чтобы он мне нравился, чтобы мне не было стыдно и больно, в том числе за то, что мои дети тоже смотрят и видят вот такую многодетную семью. На самом деле это неправда. И мне бы хотелось, чтобы говорили правду и про наши семьи, и про наших отцов отметила Кузнецова

Политик подчеркнула: позитивная трансляция образа позволит увеличить число многодетных семей в государстве.

Фильмы, ролики, вы сказали о рекламе - тоже важно, чтобы транслировался образ многодетной семьи, но в положительном ключе. И это даст тот эффект, который нам нужен. И это даст тот эффект, который нам нужен. Мы видим, что если бы не разрушалась сегодняшняя ценностная среда, не разрушала ценность многодетности, то у нас хотя бы 30% было бы многодетных семей, а не 11%, как сейчас пояснила она

Ранее Кузнецова сообщила, что в России более 50% мужчин и женщин хотели бы стать многодетными родителями.