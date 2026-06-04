Вахруков: 131 маршрут в 67 регионах России для автотуристов - это не предел

Вахруков: в России у автомобильных туристических маршрутов большое будущее Вахруков: 131 маршрут в 67 регионах России для автотуристов - это не предел

Москва4 июн Вести.В настоящее время наблюдается значительная активизация региональных туристических объединений и транспортных операторов, которые убеждены в большом потенциале автомобильных туристических маршрутов для развития отрасли. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По его мнению, максимальное чувство свободы достигается за рулем автомобиля или мотоцикла. Число автомобильных туристических маршрутов по стране выросло до 131 в этом году. Теперь любители путешествовать на машине могут выбрать готовые маршруты по 67 регионам. Единая платформа бронирования объединяет билеты и музеи, парковки и отели. Для комфорта на маршрутах работает свыше тысячи объектов дорожного сервиса.

Автомобиль или мотоцикл максимально дает чувство свободы. 131 маршрут – это не предел и 67 регионов - тоже не предел. Большая активность региональных туристических команд и транспортников, которые действительно видят именно в автомобильных туристических маршрутах большое будущее отметил Вахруков

По его словам, летний курортный сезон официально начался, и маршрут к побережью Анапы открыт для приема автомобильных путешественников.

По моим оценкам все готово. На самом деле и сезону быть. Пляжи уже насыпаны новым песком. Уже 37 пляжей открыто в Анапе рассказал Вахруков

Он также отметил, что регионы активно участвуют в развитии маршрутов для автотуристов.

У нас специальная программа поддержки, которая ориентирована как раз на проекты вдоль автомобильных дорог. Они получают дополнительные преференции в субсидиях на модульные гостиницы, в льготных кредитах на строительство гостиниц. Поэтому такая масштабная большая работа с регионами ведется уточнил Вахруков

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков заявил, что автотуризм - драйвер развития территории, а не просто способ проведения отдыха. По его словам, в Крыму, на юге России, Алтае, Северном Кавказе принимают масштабные меры по обустройству дорог.