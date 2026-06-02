В Российском союзе туриндустрии отметили уникальность туристического сезона-2026 РСТ: большая часть пляжей южных регионов РФ будет открыта в этом турсезоне

Москва2 июн Вести.В туристическом сезоне 2026 года фиксируется рост бронирования отелей в районах основных пляжей в южных регионах России, в частности в Анапе. Об уникальности турсезона этого года рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Алексей Мусакин в интервью ИС "Вести".

По его словам, в этом году большая часть анапских песчаных пляжей будет открыта для туристов по сравнению с прошлым годом.

Песчаные пляжи, которые всем очень нравятся в Анапе, открылись в этом году, и гости поехали туда, и отельеры чуть-чуть, я надеюсь, вздохнут и смогут уже обслуживать гостей, и мы видим уже, что количество бронирования на побережье Черного моря в этом плане увеличивается сообщил Мусакин

Также он отметил, что количество бронирований туров в Республику Дагестан уже несколько лет растет.

Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были в связи с затоплениями и так далее добавил он

Ранее сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург вошли в число самых популярных направлений для отдыха россиян на предстоящих июньских праздниках.