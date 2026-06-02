Россияне предпочтут поехать в Петербург и Москву на июньские праздники

Москва2 июн Вести.Санкт-Петербург и Москва вошли в число самых популярных направлений для отдыха россиян на предстоящих июньских праздниках (с 12 по 14 июня). Об этом сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Петербург в июне собираются посетить 16,9% российских туристов, Москву — 10,7%. В Нижний Новгород отправятся 6,4% отдыхающих, в Казань — 6,3%, пишет RT со ссылкой на результаты исследования.

Главным открытием сезона стал Эстосадок (курорт Красная Поляна). Там собираются отдохнуть 4,0% россиян.

Также аналитики отметили, что общее количество отельных бронирований на июньские праздники осталось на уровне прошлого года.

В июне россиян ожидают длинные выходные с короткой рабочей неделей. В пятницу, 12 июня, граждане отметят День России, а затем будут выходные — суббота и воскресенье, 13 и 14 июня.