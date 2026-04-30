Новак: туризм и связанные с ним отрасли имеют на Кавказе огромный потенциал Новак: туризм и сопутствующие отрасли на Кавказе имеют огромный потенциал

Москва30 апр Вести.Туризм и связанные с ним отрасли обладают на Кавказе огромным потенциалом. Такое мнение высказал вице-премьер России Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме.

Кавказ сегодня активно развивается с точки зрения привлечения туристов. Как наших туристов, жителей России, так и приезжих наших гостей, иностранных туристов сказал он

По его словам, за последние четыре года общее число туристов в регионе выросло на 75% и достигло примерно 3,5 миллиона человек. Он указал, что это свидетельствует о значительном потенциале дальнейшего развития туризма.

Вице-премьер подчеркнул, что туризм формирует целую экосистему креативных индустрий. Вокруг туристических кластеров развиваются другие направления креативной экономики: гастрономия, художественные промыслы и сувенирная продукция, индустрия развлечений, кино, мода и другие сферы. По его словам, именно в этом направлении просматривается особенно большой потенциал.

Новак при этом уточнил, что туризм не является единственным приоритетом развития региона. Он добавил, что у каждого региона Кавказа будут свои особенности и собственная специфика, которые также будут учитываться при формировании экономической стратегии.