Модный тренд россиян: праздновать день рождения по номеру региона В РФ стали отмечать дни рождения в регионе, номер которого совпадает с возрастом

Москва1 июл Вести.В России набирает популярность новая тенденция: празднование дня рождения в регионе, чей автомобильный код совпадает с возрастом именинника. Об этом рассказала ИС "Вести" сертифицированный гид Татьяна Ефимова.

Благодаря обширной территории России, включающей 89 регионов, дни рождения можно превратить в уникальные ежегодные путешествия. Суть идеи заключается в выборе региона для празднования, автомобильный код которого соответствует возрасту именинника. Например, 25-летие можно отметить в Приморском крае (код 25), 30-летие – в Астраханской области, 35-летие – в Волгограде, а 50-летие – в Московской области, где множество городов предоставляют широкий выбор локаций.

Это очень хорошая идея, поэтому приезжайте к нам все: те, кому 40, кому 50 лет, а лучше те, кому 76 лет, потому что я представляю 76-й регион. Приезжайте к нам в гости - в Ярославскую область пригласила Ефимова

По словам председателя координационного совета, при ОП РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрея Максимова, многие именинники выбирают регион не по количеству исполнившихся лет, а по году рождения.

То есть можно, например, смотреть на свой год рождения или можно складывать номера в один год и тогда ты можешь посетить несколько регионов, которые по сумме соответствуют твоему возрасту. Многое зависит и от бюджета, в зависимости от суммы можно подобрать путешествие по золотому кольцу или отправиться в отдаленный регион рассказал Максимов

По его мнению, современное понимание возраста включает в себя не только прожитые годы, но и объем познанных российских достопримечательностей. Чем обширнее становится список посещенных мест, тем больше вероятность в итоге составить персональную карту России, наполненную личными впечатлениями от каждого ее уголка страны.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, как правильно выбрать страховку для летнего путешествия. По его словам, при оформлении страхового полиса для летнего отдыха необходимо внимательно смотреть на основной текст соглашения, где описываются те или иные случаи его действия, а также выбирать расширенные варианты страховки, особенно при путешествиях, которые сопряжены с высокими рисками.