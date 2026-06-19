Модель Кулецкая дала россиянам неожиданный совет перед походом на пляж Модель Кулецкая: главным аксессуаром лета должна быть улыбка

Москва19 июн Вести.Главное, что стоит взять с собой на летний отдых - не идеальную фигуру или наряды, а хорошее настроение и улыбку, заявила изданию KP.RU модель Елена Кулецкая.

Также она поделилась, что основу ее гардероба составляют "лаконичные и понятные" вещи, которые дополняются модными акцентами из недорогих предметов гардероба.

Перед походом на пляж нужно запастись солнцезащитой, купальником, шляпой, очками, накидкой и… улыбкой! Даже если вы не готовились - вы готовы! сказала Кулецкая

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