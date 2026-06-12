Эксперт рассказал, что нужно взять в путешествие с маленькими детьми

Россиянам рассказали, что необходимо взять в путешествие с маленькими детьми Эксперт рассказал, что нужно взять в путешествие с маленькими детьми

Москва12 июн Вести.Многие семьи летом отправляются в путешествия с маленькими детьми. Что делать, чтобы ребенок легче перенес дорогу, а также что необходимо взять с собой рассказала ассистент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Мария Селезнева.

В разговоре с RT она отметила, что ключевую роль в выборе времени и места для отдыха играет психологическое состояние матери. Однако резко менять климат все же не рекомендуется. Большинство детей могут адаптироваться к смене погоды, если это не экстремальные условия.

Если в путешествии жаркая погода, то важно следить за питьевым режимом и одевать ребенка по погоде. Для длительного пребывания на активном солнце, особенно у воды, рекомендуется использовать спецодежду с маркировкой UPF.

Путешествуя на автомобиле, необходимо заложить больше времени на остановки.

Для того чтобы дорога была легкой, возьмите с собой пару знакомых игрушек для спокойствия и новые игрушки, чтобы отвлечь и развлечь ребёнка. Детям грудного возраста может пригодиться электронное устройство, воспроизводящее белый шум сказала Селезнева

По возможности лучше отложить авиаперелеты до возраста не менее трех месяцев.

Важно взять с собой в дорогу и аптечку. В нее должны входить электронный термометр и жаропонижающие препараты, пластырь, антисептик, солевой или физиологический раствор, а также раствор для оральной регидратации. Также рекомендуется захватить антигистаминные и средства с каламином для использования после укусов насекомых.

Не лишним будет взять в дорогу микроклизму или глицериновую свечку.

Также не стоит экономить на медицинской страховке при поездке за границу. Селезнева напомнила, что в России медпомощь оказывается бесплатно по полису ОМС, но за рубежом "любые медицинские процедуры и манипуляции могут обойтись очень дорого".