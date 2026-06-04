Названы лучшие зарубежные направления для отдыха с детьми Турагент Ансталь рекомендовала семьям с детьми Турцию, Вьетнам и Мальдивы

Москва4 июн Вести.Для комфортного отдыха с детьми за границей россиянам стоит обратить внимание на Турцию, Вьетнам и Мальдивы. Такое мнение высказала турагент Наталия Ансталь.

По словам эксперта, которые приводит NEWS.ru, выбор направления зависит от формата отдыха, который предпочитает семья. Она отметила, что каждое из названных направлений подходит для разных видов путешествий с детьми.

Турция остается безусловным лидером семейного отдыха, где вы можете выбрать отель с аквапарком, детским клубом и анимацией. В этой стране вы найдете все что нужно, на любой вкус и кошелек сказала Ансталь

Турагент отметила, что Вьетнам подойдет семьям, которые хотят совмещать пляжный отдых с экскурсиями, а Мальдивы — тем, кто предпочитает спокойный отдых на побережье. Также популярным направлением для путешествий с детьми она назвала Египет.

По словам эксперта, родителей привлекают теплое Красное море и солнечная погода, а многие отели предлагают мелкие лагуны для детей и пляжи с пологим входом в воду, что делает купание более комфортным и безопасным для ребенка.