Турагент рассказала, к каким странам россиянам стоит присмотреться для отпуска Турагент назвала лучшие зарубежные направления для летнего отпуска

Москва13 июн Вести.Турагент Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru заявила, что для летнего отдыха россиянам стоит обратить внимание на Вьетнам, Сейшелы и Мальдивы.

Среди перспективных направлений эксперт также отметила Занзибар. По ее словам, прямые рейсы позволят туристам насладиться океаном и красивым подводным миром. Кроме того, турагент порекомендовала Вьетнам: разгар сезона в Нячанге приходится на летние месяцы.

Туры на Мальдивы и Сейшелы сейчас также по очень хорошим ценам дополнила она

Ансталь также посоветовала Китай – отдых на острове Хайнань можно совместить с поездкой в Пекин или Шанхай. Она обратила внимание, что привычные для россиян Турция и Египет также не теряют популярности.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что бюджетный зарубежный отпуск на семь-девять дней обойдется взрослому туристу как минимум в 100-150 тысяч рублей. На ребенка уйдет порядка 80-100 тысяч.