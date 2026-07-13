Названы недооцененные зарубежные направления для отпуска в августе Эксперт РСТ Лаврухин призвал российских туристов обратить внимание на Вьетнам

Москва13 июл Вести.Среди недооцененных направлений для отдыха в августе стоит отметить Вьетнам. Такое мнение выразил эксперт Российского союза туриндустрии, коммерческий директор агрегатора для путешественников Антон Лаврухин.

В интервью NEWS.ru он отметил, что Вьетнам имеет большой туристический потенциал, однако количество россиян там пока невелико.

Если говорить о доступной стоимости отдыха без существенного компромисса в качестве сервиса, в первую очередь, можно рекомендовать Китай и Вьетнам заявил Лаврухин

Эксперт добавил, что Китай занимает лидирующие позиции для тех, кто ориентирован на высокий уровень сервиса, а также качество отдыха и инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что туристический поток россиян во Вьетнам увеличился в первые шесть месяцев 2026 года в 2,8 раза в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.