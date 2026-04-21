РИА Новости: россияне могут недорого отдохнуть в Китае, Вьетнаме и Грузии

Москва21 апр Вести.Россиянам доступен бюджетный отдых на популярных направлениях при правильном планировании. Как сообщила в разговоре с РИА Новости управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина, сэкономить можно, в частности, во Вьетнаме, Китае и Грузии, грамотно выбрав билеты и отель.

Одним из таких примеров является Вьетнам, так как стоимость услуг внутри страны остается невысокой сказала Воронина

Эксперт отметила, что во Вьетнаме можно найти отели по цене около двухсот долларов на двоих за десять ночей, при этом питание и рестораны обходятся недорого. Она также добавила, что бюджетные туры возможны в Китай, особенно на остров Хайнань, при условии перелета с пересадками.

В список доступных направлений также вошли Грузия, Абхазия и Узбекистан.

Ранее в "Туту" назвали самые популярные у россиян направления отдыха на майские праздники.