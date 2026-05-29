Отдых в ОАЭ подешевел на фоне кризиса на Ближнем Востоке и укрепления рубля

Москва29 мая Вести.Средняя цена бронирования пятизвездочного отеля в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на лето 2026 года снизилась на 50–70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 8–9 тысяч рублей за сутки.

Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, которого цитирует газета "Ведомости".

Данные туристических платформ подтверждают, что путешествия в Эмираты в июне–августе станут более доступными, чем летом 2025 года, говорится в статье.

В свою очередь, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян отметил, что цены в популярных отелях ОАЭ остаются на уровне прошлого года, поскольку отельеры смогли восстановить уровень загрузки.

Эксперты, мнение которых приводит издание, связывают снижение стоимости проживания с попытками местных гостиниц привлечь туристов на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Горин также отметил, что цены на авиабилеты из России в Эмираты этим летом упали на 40–50% по сравнению с прошлым годом. Минимальная стоимость перелета в направлении туда и обратно начинается от 40 тысяч рублей.

При этом вице-президент РСТ не ожидает быстрого восстановления спроса после возможного снятия ограничений: большинство туристов уже определились с летними планами, поэтому заметный рост бронирований возможен только предстоящей осенью.

На других зарубежных направлениях, не затронутых ближневосточным конфликтом, цены остаются стабильными относительно прошлого года, продолжил Горин. Он пояснил, что рост издержек, вызванный инфляцией и дополнительными топливными сборами авиакомпаний, был частично компенсирован укреплением рубля. Эта тенденция подтверждается данными туроператоров, говорится в публикации.

Ранее генеральный консул РФ в Дубае Максим Владимиров в интервью ИС "Вести" поделился мнением, что российские туристы вернутся в ОАЭ после стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.