Летний отдых за границей обойдется россиянам в 100-150 тысяч рублей на взрослого

АТОР назвала стоимость бюджетного летнего отдыха за рубежом Летний отдых за границей обойдется россиянам в 100-150 тысяч рублей на взрослого

Москва13 июн Вести.Стоимость бюджетного летнего отдыха за рубежом для россиян составляет 100-150 тысяч рублей на взрослого и 80-100 тысяч на ребенка. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что речь идет о поездке на 7-9 дней с перелетом, размещением в отеле 3-4 звезды и питанием "все включено".

Более или менее качественный зарубежный отдых (семь-девять дней, с перелетом, размещение в отеле три-четыре звезды, все включено) этим летом будет стоить не менее 100-150 тысяч рублей на взрослого и около 80-100 тысяч рублей - на ребенка на любом направлении. Это довольно усредненная стоимость бюджетного отдыха цитирует пресс-службу АТОР РИА Новости

В отели 3–4 звезды Турции на 7 ночей в июне (перелет, питание "все включено") на двоих из Москвы можно улететь за 105–110 тысяч рублей. Бюджетные "пятерки" на первой линии будут стоить от 142-145 тысяч на двоих.

В Египте отели 3-4 звезды летом стоят столько же, как в Турции, или на 5-10 тысяч дороже. Бюджетные "пятерки" - 120-140 тысяч на двоих на 7 ночей.

Этим летом наиболее бюджетным азиатским направлением можно считать Китай (остров Хайнань): там сейчас низкий сезон из-за влажности и дождей, вода прогревается до +29 градусов. Туры на 8 ночей в пятизвездочный отель с завтраками будут стоить от 108-120 тысяч на двоих. С трехразовым питанием - от 180 тысяч.

Таиланд дороже Хайнаня. Недельный тур на двоих в отель 2-3 звезды стоит от 130 тысяч рублей, в "пятерку" - от 150 тысяч.

Во Вьетнаме лето считается высоким сезоном. Туры в отели 2-3 звезды с завтраками на 8 ночей могут стоить 160-200 тысяч на двоих.

В АТОР советуют бронировать туры на сентябрь уже в июне - цены сейчас иногда ниже июньских. В августе даже дешевые отели дорожают минимум на 10 процентов.