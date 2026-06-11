Эксперт рассказал, во сколько обойдется отдых в летнем детском лагере Эксперт раскрыл среднюю стоимость летних лагерей для детей

Москва11 июн Вести.Стоимость путевок в летние лагеря для детей варьируется от 80 до 150 тысяч, сообщила ИС "Вести" руководитель комитета по детскому отдыху Российского союза туриндустрии Татьяна Иванова.

В стране 2200 стационарных лагерей уже начали принимать детей. Стоимость путевок зависит от региона, самого лагеря, удобства и количества дней смены.

Соответственно, грубо по стране — от 40 до 150 тысяч. Если взять Московскую область, смена 14 дней начинается от 60 тысяч рублей, вариант среднего уровня с бассейном — 70-80-90 тысяч, есть 120 тысяч за две недели. Лагеря Краснодарского края начинаются от 80 тысяч за 21 день привела цифры Татьяна Иванова

Она предупредила, что растет число детских лагерей, которые работают нелегально, и дала рекомендации.

Первое: проверяем название лагеря в реестре туроператоров по детскому отдыху на сайте детскийотдых.рф или в своем регионе. Второе: правомерный ли организатор — это туроператоры, которые есть на сайте в реестре Минэкономразвития. Запрашиваем договоры, проверяем, кто работает с детьми. Должен быть многостраничный сайт, не одностраничный. На сайте все должно быть указано, прежде всего, договор. И самое главное - не отправлять деньги на личные карты посоветовала она

Она добавила, что лагеря, которые находятся в реестре, проходят тщательные проверки перед открытием сезона и проверяются и Роспотребнадзором, МЧС и пожарными центрами.