Москва20 июн Вести.Лучшие результаты в программе модернизации инфраструктуры детского отдыха показывают республика Крым, Республика Бурятия, Тверская, Тамбовская, Липецкая, Костромская области и Якутия. Об этом ИС "Вести" рассказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.

Она отметила улучшения в организации и дисциплине подрядчиков.

Подрядчики стали более организованы и более дисциплинированы. Хотя по конкурсным процедурам есть еще определенные трудности, единичные еще проблемы в ряде регионов были с подрядчиками, это факт, который нельзя не отметить. … Проведение конкурса не только по этой теме остается еще большой проблемой для регионов. И здесь же суммы небольшие, которые получают регионы из федерального бюджета, и не всегда надежные подрядчики, солидные подрядчики подключаются к конкурсным процедурам. … Отмечу республику Крым, Республику Бурятию, Тверскую область, Тамбовскую, Липецкую область, Костромскую. Якутия хорошо отработала рассказал Карелова

Ранее руководитель комитета по детскому отдыху Российского союза туриндустрии Татьяна Иванова заявила, что отдых ребенка в лагере будет стоить от 80 до 150 тысяч рублей. Также сообщалось, что в РФ работу начали уже 2200 стационарных лагерей.