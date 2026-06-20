Москва20 июнВести.Лучшие результаты в программе модернизации инфраструктуры детского отдыха показывают республика Крым, Республика Бурятия, Тверская, Тамбовская, Липецкая, Костромская области и Якутия. Об этом ИС "Вести" рассказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.
Она отметила улучшения в организации и дисциплине подрядчиков.
Подрядчики стали более организованы и более дисциплинированы. Хотя по конкурсным процедурам есть еще определенные трудности, единичные еще проблемы в ряде регионов были с подрядчиками, это факт, который нельзя не отметить. … Проведение конкурса не только по этой теме остается еще большой проблемой для регионов. И здесь же суммы небольшие, которые получают регионы из федерального бюджета, и не всегда надежные подрядчики, солидные подрядчики подключаются к конкурсным процедурам. … Отмечу республику Крым, Республику Бурятию, Тверскую область, Тамбовскую, Липецкую область, Костромскую. Якутия хорошо отработаларассказал Карелова
Ранее руководитель комитета по детскому отдыху Российского союза туриндустрии Татьяна Иванова заявила, что отдых ребенка в лагере будет стоить от 80 до 150 тысяч рублей. Также сообщалось, что в РФ работу начали уже 2200 стационарных лагерей.