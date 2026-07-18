Яровая рассказала о законодательной работе по организации детского отдыха в РФ

В ГД рассказали, как работает закон о развитии и безопасности детского отдыха Яровая рассказала о законодательной работе по организации детского отдыха в РФ

Москва18 июл Вести.В России продолжается законодательная работа по повышению качества и безопасности детского отдыха. О подробностях в интервью ИС "Вести" рассказала заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

Вице-спикер ГД отметила, что в этом году в РФ были приняты изменения в законодательство, повышающие требования к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха.

Впервые появились гарантии для семей, полное информирование, развернутый договор. Появились межведомственные комиссии в каждом регионе, которые возглавляет губернатор для того, чтобы была тонкая, деликатная настройка на безопасность деток, на интересную содержательную работу с ними. Я напомню, что ранее у нас были приняты важные решения по качеству детского питания рассказала Яровая

Ранее в Совете Федерации сообщили, что лучшие результаты в программе модернизации инфраструктуры детского отдыха показывают Крым, Республика Бурятия, Тверская, Тамбовская, Липецкая, Костромская области и Якутия.