Москва31 мая Вести.Совершенствование системы медосвидетельствования мигрантов в России позволит обеспечить безопасность граждан. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

По ее словам усиление контроля в этой сфере важно для общего санитарно-эпидемиологического благополучия. Так, на этой неделе депутаты одобрили три закона, которые трансформируют систему мониторинга здоровья мигрантов, въезжающих в Россию.

Принято три закона, которые в корне меняют систему контроля за состоянием здоровья иностранных субъектов, пребывающих в Россию, и санитарно-эпидемиологическим благополучием. Это означает, что мы с самого первого шага [иностранного специалиста на территорию РФ] сокращаем сроки освидетельствования медицинского. Если ранее это было 90, то теперь 30 дней. Мы системно изменяем фиксацию. Это все заносится в документооборот электронный, что повышает уровень достоверности. Мы расширяем перечень заболеваний, по которым проводится освидетельствование, включая туда вирусные гепатиты рассказала Яровая

Она пояснила, что в случае выявления опасных заболеваний, иностранца изолируют и затем выдворят из страны. Поправки дают правоохранительным органам весьма действенный инструмент, подчеркнула Яровая.

Мы сформировали ту надежную, фундаментальную правовую систему, которая и позволяет, и обязывает и правоохранителей, и уполномоченные органы государственной власти действовать в единой логике, определенной президентом, стратегии национальной безопасности, абсолютного приоритета законных прав, интересов граждан России пояснила она

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России следует нарастить усилия в робототехнике, чтобы в перспективе можно было роботами заместить работу мигрантов.