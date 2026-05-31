Яровая рассказала, что грозит за продажу фиктивных справок мигрантам Яровая: за продажу фиктивных справок мигрантам введена уголовная ответственность

Москва31 мая Вести.Незначительная ответственность за продажу фиктивных справок о состоянии здоровья мигрантов ранее способствовала росту преступности в медицинских учреждениях, теперь за это предусмотрена уголовная ответственность. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

По ее словам, новый закон предусматривает реальные сроки лишения свободы для правонарушителей.

Сейчас, когда мы вводим это все в уголовную ответственность с реальными сроками лишения свободы, когда мы вводим в ответственность юридических лиц с огромными штрафами и возможностью прекращения деятельности этой организации, мы фактически создали условия к тому, чтобы лица отказались от преступного намерения продолжать преступную деятельность заявила Яровая

Она добавила, что те медицинские организации, которые будут уполномочены выдавать документы, обеспечат абсолютную достоверность проводимых исследований и прозрачный и надежный контроль сбережения жизни и здоровья граждан нашей страны.

Ранее депутат Госдумы РФ, доктор исторических наук Михаил Матвеев заявил, что убытки российских медучреждений от услуг для мигрантов следует компенсировать ужесточением контроля на наличие у них медицинского страхового полиса.