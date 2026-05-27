Москва27 мая Вести.Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым вводится уголовная ответственность за подделку, а также сбыт поддельных справок об отсутствии опасных для окружающих заболеваний. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Устанавливается повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих говорится в сообщении Володина в мессенджере MAX

За подделку справок об отсутствии опасных заболеваний, а также за продажу и использование таких документов преступникам будет грозить ограничение свободы на срок до трех лет с возможным штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей, принудительные работы сроком до четырех лет с возможным аналогичным штрафом или до четырех лет лишения свободы на срок с таким же возможным штрафом, уточнил ТАСС.

Если речь идет о справках об отсутствии опасных для окружающих инфекционных заболеваний, в числе которых ВИЧ-инфекции, то наказание будет составлять от двух до четырех лет ограничения свободы, от двух до пяти лет принудительных работ или от двух до пяти лет лишения свободы. В каждом из случаев возможная штрафная санкция будет от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

Если преступление совершает группа лиц по предварительному сговору, используя для этого интернет или служебное положение, то им грозит лишение свободы от трех до шести лет. Дополнительно преступники могут получить штраф 1-2 млн рублей, а также запрет занимать ряд должностей и осуществлять определенную деятельность в течение пяти лет.

Если преступление было совершено организованной группой и повлекло за собой массовое заражение людей опасным заболеванием или другие тяжкие последствия, то преступникам грозит от четырех до восьми лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей. Также им будет запрещено занимать ряд должностей и осуществлять определенную деятельность в течение пяти лет.