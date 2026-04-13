В Госдуме одобрили штрафы до 300 тыс. за затирание религиозных символов на фото

Москва13 апр Вести.За изображение культовых зданий без религиозных символов будут штрафовать на сумму до 300 тыс. рублей. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, пишет ТАСС.

Проект закона предлагает внести ряд поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Отмечается, что еще в июле 2025 года в силу вступил закон, запрещающий изображать культовые здания без религиозных символов, в том числе в рекламе и СМИ. Однако такие инциденты по-прежнему происходят, отмечается в пояснительной записке.

Теперь, если законопроект примут, за подобные действия будет предусмотрен штраф от пяти до 30 тыс. рублей для граждан или обязательные работы на срок до 120 часов. Должностным лицам придется заплатить от 50 до 100 тыс. рублей, а юридическим — от 100 до 300 тыс. рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что неравнодушные граждане обращаются к парламентариям с жалобами на "затирания" или ретуширование религиозных символов на афишах, плакатах и на сайтах.