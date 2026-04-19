Москва19 апр Вести.В России обсуждают введение ответственности за практику "крестопада" - удаление крестов и других религиозных символов с изображений храмов в прессе, рекламе и на сувенирах. Об этом ИС "Вести" сообщила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Она отметила, что ряд законов в рамках урегулирования данного вопроса уже принят.

[Все началось,] когда стали изображаться храмы без крестов, стали замазываться и затираться кресты, а вместо них ставили там точечки, ромбики, иные изображения. 70% граждан нашей страны считают себя верующими людьми, то есть абсолютное большинство. А для верующих людей религиозные символы — это не просто какие-то мелкие детали, они для них священны сказала она

"Затирание" крестов, подчеркнула Лантратова, граждане восприняли не как случайность, а как намеренное действие по уничтожению религиозной символики.

Это спецоперация по уничтожению национального духа. И, конечно, на это многие стали обращать внимание. Тогда Госдумой был принят первый закон о защите религиозных символов. И правильный вопрос задавали депутаты: если есть юридическая норма, но нет никакой ответственности, то как на практике будет работать закон? Вторым этапом мы увидели еще одну историю — герб. Наш герб - это двуглавый орел, скипетр, держава, корона, но у нас в законе не было записано, что корона увенчана крестом. И это стало приводить к провокациям со стороны недружественных стран. Мы понимали, что должны защитить наш государственный символ, и был принят второй закон (закрепляющий наличие крестов над коронами и державой на гербе России. - Прим. ред.) отметила парламентарий

Лантратова указала на то, что на данный момент в Госдуме работают над тем, чтобы установить ответственность за искажение изображений крестов.

Третий закон сейчас внесен в Государственную думу и обсуждается - про ответственность. Об этом просят. Потому что, несмотря на то, что закон есть, до сих пор, к сожалению, мы периодически видим изображения, где крест заменяют или просто его не ставят. Это неправильно подчеркнула депутат

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ.