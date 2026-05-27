В ОП предложили создать закон по борьбе с продажей фальшивых наград

Москва27 мая Вести.В Общественной палате (ОП) России предложили создать рабочую группу, которая займется разработкой закона о наградах в качестве меры борьбы с так называемыми "ряжеными" героями. Об этом пишет "Комсомольская правда".

По информации издания, в ОП состоялся круглый стол "Инициативы по ужесточению наказания за ношение наград неустановленного образца на военной форме. Запрет на продажу копий боевых орденов в интернет-магазинах".

Пришедшие на встречу пришли к общему мнению, что необходимо создать рабочую группу, которая займется разработкой закона, который бы упорядочил выдачу и ношение государственных орденов и медалей, а также сделал их отличными от копий с маркетплейсов и общественных наград говорится в сообщении

Уточняется, что общественники пришли к выводу о необходимости работы над законом о защите символов воинской славы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев отмечал, что продажа фальшивых орденов дискредитирует настоящих героев.