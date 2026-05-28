В Общественной палате подняли тему "ряженых" участников спецоперации В России начали борьбу с "ряжеными" ветеранами спецоперации

Москва28 мая Вести.В России активизировалась кампания по выявлению и пресечению деятельности псевдопатриотических организаций, незаконно использующих статус ветерана специальной военной операции (СВО).

Эта проблема стала центральной темой круглого стола, прошедшего в Общественной палате России. Участники дискуссии отметили появление структур, которые пытаются монетизировать образы "ряженых" героев СВО, сообщает газета "Комсомольская правда".

В качестве примера эксперты привели распространение в социальных сетях снимков людей в военной форме с незаслуженными государственными наградами, включая звезды Героя России. Ветеранские сообщества, такие как "Союз десантников России", начали публиковать в открытом доступе списки лиц, уличенных в присвоении чужих заслуг.

В ходе мероприятия специалисты также подтвердили случаи присутствия самозванцев на официальных торжествах. Например, фальшивые ветераны были замечены во время Парада Победы на Красной площади. В частности, эксперты указали на инцидент с мужчиной в форме морской пехоты, чья принадлежность к вооруженным силам в ходе проверки не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что осуждены четверо фигурантов дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево.