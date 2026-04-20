Россиян будут судить за похищение средств у участников СВО в Шереметьево

Москва20 апр Вести.ГСУ СК РФ продолжает расследование уголовного дела по фактам хищений денежных средств у участников специальной военной операции. Преступления были совершены в 2022-2024 гг. на территории аэропорта Шереметьево, сообщило ведомство в MAX.

Перед судом предстанут 40 участников преступного сообщества.

По данным следствия, на территории аэропорта Шереметьево они занимались попрошайничеством, вводя в заблуждение посетителей о якобы своем критическом финансовом положении рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко

В зависимости от роли каждого злоумышленники обвиняются по статьям об организации и участии в деятельности преступного сообщества, незаконном лишении свободы, разбое, грабеже, краже, незаконном обороте оружия, мошенничестве, превышении должностных полномочий.

Расследование в отношении семерых соучастников уже завершено. Дело об организации и участии в преступном сообществе, а также мошенничестве направлено в суд. Обвиняемые заключены под стражу.

Ранее обвинение предъявили еще четырем участникам преступного сообщества – водителям такси, значительно завышавшим реальную стоимость перевозок.