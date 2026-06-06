Суд в Москве отказал главе ФПБК Бородину в удовлетворении иска к Пугачевой

Суд вынес решение по иску главы ФПБК Бородина к Пугачевой Суд в Москве отказал главе ФПБК Бородину в удовлетворении иска к Пугачевой

Москва6 июн Вести.В Москве вынесено решение по гражданскому иску главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Пресненский районный суд города Москвы 5 июня 2026 года рассмотрел гражданское дело по иску Бородина Виталия Николаевича к Пугачевой Алле Борисовне о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда… Суд в удовлетворении исковых требований отказал говорится в официальном Telegram-канале инстанции

Бородин требовал у артистки 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда после того, как та дала интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в РФ).

Заявитель указывал, что Пугачева позволила себе оскорбительные высказывания в его адрес, а также негативно отозвалась о проведении СВО.