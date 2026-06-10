Дело певицы Монеточки ушло в суд за уклонение от обязанностей иноагента Прокуратура утвердила обвинение против иноагента Елизаветы Гырдымовой

Москва10 июн Вести.Сотрудники Басманной межрайонной прокуратуры подписали обвинительное заключение против 28-летней Елизаветы Гырдымовой, известной как певица Монеточка. Ее обвиняют в уклонении от выполнения требований законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщила прокуратура Москвы на платформе MAX.

Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней Елизаветы Гырдымовой (Монеточки). Она обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) говорится в публикации надзорного ведомства

По данным следствия, признанную иноагентом Гырдымову дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако она продолжала публиковать материалы в социальных сетях без обязательной маркировки.

Уголовное дело направлено в Басманный суд Москвы. Сама певица находится в межгосударственном розыске, поэтому дело рассмотрят заочно. В отношении Гырдымовой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.