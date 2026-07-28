Москва28 июлВести.Пресненский районный суд Москвы оштрафовал оперную певицу Марию Максакову (признана в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Пресненский районный суд города Москвы признал виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ Максакову-Игенбергс Марию Петровну и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублейговорится в сообщении
В мае 2023 года Минюст РФ внес певицу в список иноагентов. В настоящее время она проживает за пределами России.