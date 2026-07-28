Марию Максакову оштрафовали на 35 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Оперную певицу Марию Максакову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Марию Максакову оштрафовали на 35 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Москва28 июл Вести.Пресненский районный суд Москвы оштрафовал оперную певицу Марию Максакову (признана в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Пресненский районный суд города Москвы признал виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ Максакову-Игенбергс Марию Петровну и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей говорится в сообщении

В мае 2023 года Минюст РФ внес певицу в список иноагентов. В настоящее время она проживает за пределами России.