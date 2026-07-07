Певицу Монеточку приговорили к году колонии общего режима Суд вынес приговор по делу певицы Монеточки

Москва7 июл Вести.Мировой суд в Москве вынес приговор по делу Елизаветы Гырдымовой (внесена в реестр иностранных агентов), известной как Монеточка, сообщили в прокуратуре Москвы.

Фигурантку признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

С учетом позиции государственного обвинителя Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил Гырдымову к 1 году лишения свободы говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

Как следует из приговора, 28-летняя осужденная будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Также Гырдымовой на три года запретили администрировать сайты электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Приговор вынесен заочно, иноагент Елизавета Гырдымова находится в розыске.

В прокуратуре отметили, что ранее фигурантка дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако продолжила публикацию в соцсетях материалов без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.