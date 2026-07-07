Москва7 июлВести.Мировой суд в Москве вынес приговор по делу Елизаветы Гырдымовой (внесена в реестр иностранных агентов), известной как Монеточка, сообщили в прокуратуре Москвы.
Фигурантку признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.
С учетом позиции государственного обвинителя Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил Гырдымову к 1 году лишения свободыговорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX
Как следует из приговора, 28-летняя осужденная будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Также Гырдымовой на три года запретили администрировать сайты электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.
Приговор вынесен заочно, иноагент Елизавета Гырдымова находится в розыске.
В прокуратуре отметили, что ранее фигурантка дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако продолжила публикацию в соцсетях материалов без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.