Адвокат Жорин пояснил, можно ли размещать в соцсетях треки артистов-иноагентов Адвокат Жорин: размещение треков иноагентов в соцсетях не является нарушением

Москва15 июл Вести.Граждане РФ могут использовать песни артистов, которым присвоен статус иностранного агента, в своих публичных и закрытых музыкальных библиотеках и на страницах в социальных сетях. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.

В беседе с NEWS.ru он пояснил, что в России нет запрета на законодательном уровне на прослушивание треков иноагентов или их сохранение в своих плейлистах.

Ответственность по частям 4 и 5 статьи 19.34 КоАП РФ также предусмотрена прежде всего для самого иностранного агента и перечисленных в законе связанных с ним лиц, а не для обычного пользователя, сохранившего или разместившего музыкальный трек пояснил Жорин

Он добавил, что это не касается содержания музыкального произведения. Если конкретный трек признан экстремистским материалом, то его размещение может повлечь за собой ответственность.

Ранее стало известно, что певица Елизавета Гырдымова (внесена в реестр иностранных агентов), известная как Монеточка, была приговорена к одному году лишения свободы. Ее признали виновной в уклонении от обязанностей иноагента.