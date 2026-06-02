Юрист Соловьев: Галкин и Пугачева могут лишиться имущества в РФ по новому закону

Москва2 июн Вести.Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) могут лишиться российского имущества после вступления в силу закона об аресте активов релокантов, совершивших действия против интересов РФ. Об этом заявил юрист Иван Соловьев в разговоре с aif.ru.

Ранее Государственная дума приняла проект, который позволяет арестовывать имущество граждан, уехавших из России, за совершение правонарушений, наносящих ущерб интересам страны.

Гипотетически Пугачеву и других могут лишить имущества считает специалист

Соловьев напомнил, что закон после его подписания российским лидером Владимиром Путиным вступит в силу в сентябре текущего года.

Ранее политолог пояснил, может ли Пугачева остаться без дома в России из-за нового закона.