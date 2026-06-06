Сечин предупредил о крупнейшем финансовом пузыре с XIX века Глава "Роснефти" заявил о риске пузыря из-за роста доли IT-компаний

Москва6 июн Вести.Мир находится на пороге крупнейшего финансового пузыря в истории со времен XIX века. Об этом в рамках ПМЭФ заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности, глава компании "Роснефть" Игорь Сечин.

Поводом для такого прогноза стал резкий рост доли технологических компаний на американском фондовом рынке. За последние десять лет этот показатель значительно увеличился.

На американском фондовом рынке за последние десять лет доля десяти крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%. С учетом ожидаемого выхода на биржу таких гигантов как SpaceX, OpenAI и Anthropic с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов, этот показатель приблизится к 50%. Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в 19 веке сказал Сечин

По его словам, доля десяти крупнейших технологических компаний на американском фондовом рынке за последние десять лет утроилась и превысила 40%.

Глава Роснефти добавил, что с учетом планируемых первичных публичных размещений акций таких корпораций, как SpaceX, OpenAI и Anthropic, чья совокупная оценка достигает нескольких триллионов долларов, этот показатель может приблизиться к 50%.

Ранее Сечин заявил, что за последние 12 лет против России было введено около 32 тысяч санкций, а санкционное давление в мире стало нормой.