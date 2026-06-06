Сечин: 32 тысячи санкций ввели против России за 12 лет

Сечин сообщил о введении 32 тысяч санкций против России за 12 лет Сечин: 32 тысячи санкций ввели против России за 12 лет

Москва6 июн Вести.За последние 12 лет против России было введено около 32 тысяч санкций, а санкционное давление в мире стало нормой. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

По его словам, за последние годы практика применения ограничительных мер значительно расширилась.

Санкционное давление стало нормой. Несмотря на изначально неправовой характер ограничений, за последние четыре года их применение выросло в разы. За последние 12 лет только против России было введено 32 тысячи санкций в разных, но связанных между собой юрисдикциях сказал Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме

Он отметил, что наибольшее количество рестрикций ввели США - более 7,4 тысячи.

Также среди стран, активно применяющих санкции против России, Сечин назвал Канаду, Швейцарию, государства Евросоюза, Норвегию, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Японию.

По его словам, в общей сложности ограничительные меры в отношении России вводили более 50 государств.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин призвал не рассчитывать на отмену санкций и восстановление прежнего мирового порядка.