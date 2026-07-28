Москва28 июл Вести.Новые санкции США против России – это очередная "страшилка". Такое мнение ИС "Вести" высказал генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Мы должны понимать, что эти санкции являются очередной страшилкой, которая будет предъявлена России. То есть самое главное заключается в том, что этот законопроект не вводит эти санкции, он дает Трампу полномочия их применять. Соответственно, это пугалка, которую, конечно, Трамп будет активно использовать в качестве способа давления на Россию сказал он

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские сенаторы достигли соглашения по законопроекту, предполагающему введение новых санкций в отношении России и Ирана. Документ предусматривает расширение ограничений против Тегерана, а также отдельно затрагивает экспорт российских нефти и газа.