Глава Фонда энергетической безопасности - о роли США в давлении на Россию Глава ФНЭБ: Лавров сумеет объяснить Рубио, что давление на Россию невозможно

Москва22 июл Вести.США поддались предложению ЕС и Великобритании поучаствовать в попытках оказать давление на РФ. Такое мнение ИС "Вести" высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Нет больше никакого духа Анкориджа. Дух Анкориджа превратился в духи или в одеколон. Соединенные Штаты, совершенно очевидно, присоединились к предложению Европейского союза и Великобритании давить на Россию. Это было видно и на саммите в Эвиане, и на саммите НАТО в Анкаре. И сейчас, собственно, пытаются понять, поддается ли Россия этому давлению или нет? заметил он

По мнению эксперта, Россия сможет донести до американцев свою позицию, что давление на нашу страну вызовет ответную реакцию.

Думаю, Лавров сумеет объяснить Рубио, что давление невозможно, и на него Россия будет отвечать усиливающимся давлением и на Украину, и в целом на западный блок. Поэтому нам нужно трезвое понимание роли Соединенных Штатов и в этом конфликте, и в целом в мировой политике сказал эксперт

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио запланирована на четверг в Маниле. Глава МИД РФ выразил уверенность, что встреча с государственным секретарем США в любом случае будет полезной.