Москва22 июл Вести.Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на предстоящей встрече 23 июля могут обсудить тему эскалации на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил политолог, востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

По его словам, Россия может посодействовать в снижении напряжения в ближневосточном регионе.

Тема Ближнего Востока могла бы быть поднята, потому что известно, что американцы ведут диалог с Россией ведь не только в вопросе Украины и Европы, а на самом деле огромное количество нюансов есть, которые Америке нужно обсудить с Россией, в частности, иранский вопрос, и Ближний Восток, и Латинская Америка, и азиатско-африканское направление. Возможно, и Россия сможет со своей стороны посодействовать тому, чтобы сейчас градус эскалации был вновь пошел на спад в какой-то степени сказал Ибрагимов

По мнению политолога, Москва имеет тесные контакты с Тегераном, и США об этом осведомлены.

Во всяком случае американцы прекрасно понимают, что у России есть очень тесные связи с Ираном на дипломатическом, политическом уровне, и во всяком случае Иран прислушивается к позиции России, весь Ближний Восток прислушивается к позиции России. Недаром постоянные контакты у нашего руководства с арабскими коллегами, монархиями залива. И американцы это прекрасно знают. Поэтому я думаю, что у России как раз-таки есть очень серьезные возможности. Главное, чтобы американцы и иранцы согласились с тем, чтобы мы могли бы выступить в качестве посредников пояснил он

Ранее Лавров подтвердил, что его встреча с Рубио в филиппинской Маниле уже согласована. Она пройдет в четверг, 23 июля, в первой половине дня.