Орешкин призвал не рассчитывать на отмену санкций Орешкин: мир 20-летней давности больше не вернется

Москва4 июн Вести.Рассчитывать на отмену западных санкций и восстановление прежнего мирового порядка не стоит, заявил на Петербургском международном экономическом форуме замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

По его словам, происходящие в мире изменения носят фундаментальный характер и не связаны с какими-либо отдельными событиями.

Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был здесь 20 лет назад, его уже не существует, никогда не будет. Мир другой сказал Орешкин

Также Орешкин указал, что экономика страны постепенно переходит от преимущественно оборонительной модели, характерной для 2022–2023 годов, к более сбалансированному развитию, и этот процесс, по его мнению, следует ускорять.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в скором времени полностью погасит свой внешний долг. Министр добавил, что страна достигла финансового суверенитета.